كشف حجم النفط والمكثفات المستخرج من حقول أذري – جيراق – جونشلي وشاه دنيز

باكو، 23 يناير، أذرتاج

استخرج 4ر528 مليون طن من النفط مع المكثفات حتى الآن من حقول اذري – جيراق – جونشلي وشاه دنيز.

أفادت أذرتاج عن تقرير خاص بالأعمال المنفذة خلال عام 2019م المنصرم صدر عن وزارة الطاقة أنّ 4ر500 مليون طن من هذا الحجم من نصيب مجموعة حقول اذري – جيراق – جونشلي و28 مليون طن منه من حصة حقل شاه دنيز من المكثفات.

يذكر أن استخراج النفط والمكثفات عام 2019م كان يقرب من 5ر37 مليون طن وذلك اقل من مؤشر عام 2018م قدر 3ر1 مليون طن أو بنسبة 5ر3 في المائة.

هذا وعقد اجتماع في فيينا السادس من ديسمبر عام ثمانية عشر وألفين ضمن بيان التعاون للبلدان الأعضاء وغير الأعضاء لمنظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك وحدد مستوى جديد لخفض الاستخراج لبلدان أوبك وغير أوبك حيث أنه طبقا للجدول المضاف إلى رسالة الأمين العام لاوبك محمد باركيندو ذات الصلة حدد مستوى استخراج النفط المتوسط اليومي خلال مدة ستة أشهر من عام تسعة عشر وألفين لأذربيجان عند 776 ألف برميل ويعني ذلك 20 ألف برميل اقل من استخراج النفط البالغ 796 ألف برميل المتوسط اليومي الفعلي لشهر سبتمبر عام 2018م. وتبنى اجتماع وزراء أوبك بلاس السادس في فيينا ميثاق التعاون طويل الاجل بين بلدان أوبك وغير أوبك أولا ثم توصلت المشاركات إلى اتفاق تمديد مدة سريان الاتفاقية على خفض استخراج النفط قدر 9 اشهر تالية وقد انضمت أذربيجان أيضا إلى ميثاق التعاون وكذلك قرار بلدان أوبك وغير أوبك الذي يجري سريان مفعوله إلى نهاية الربع الأول من 2020م الحالي. وكان حجم استخراج النفط المتوسط اليومي خلال الفترة المشمول عليها بالتقرير عند نحو 765 ألف برميل. وخلال الفترة المذكورة بلغ مستوى خفض الاستخراج المتوخى من جانب البلد 11 ألف برميل علاوة على 20 ألف برميل متوسط يومي وذلك يفيد خفض الالتزام قدر 31 ألف برميل او تنفيذه بنسبة 155 في المائة.