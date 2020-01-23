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    زيادة الواردات من الفواكه والخضروات

    ٢٣.٠١.٢٠٢٠ [١٨:٠٢]

    باكو، 23 يناير، أذرتاج

    استورد إلى البلد خلال عام 2019م 7ر345 ألف طن من الفواكه والخضروات.

    أفادت أذرتاج عن بيان هيئة الجمارك أن قيمة الفواكه والخضروات المستوردة إلى البلد بلغت 4ر194 مليون دولار.

    يذكر أن حجم الفواكه والخضروات المستورد إلى البلد عام 2018م بلغ 303 ألف طن بقيمة 6ر164 مليون دولار.

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