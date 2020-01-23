كشف عدد المرشحين إلى الانتخابات البرلمانية المبكرة
AzerTAg.az
٢٣.٠١.٢٠٢٠ [١٨:١٢]
باكو، 23 يناير، أذرتاج
تقدم 2431 شخص للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المبكرة في أذربيجان.
أفادت أذرتاج عن بيان لجنة الانتخابات أن عدد المرشحين إلى الانتخابات يبلغ حاليا 1479 مرشح.
يذكر أن الانتخابات البرلمانية المبكرة تنظم في 9 فبراير شباط المقبل.
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