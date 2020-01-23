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    الإحصاء تكشف قيمة النفط الخام المصدر من أذربيجان خلال الـ11 شهرا من 2019م

    ٢٣.٠١.٢٠٢٠ [١٨:٢٧]

    باكو، 23 يناير، أذرتاج

    تفيد معطيات شركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار وشركة التشغيل الدولية الأذربيجانية أن فترة يناير – نوفمبر العام الماضي شهدت تصدير 28 مليونا و2ر527 ألف طن من النفط الخام من البلد.

    أفادت أذرتاج عن هيئة الإحصاء أن قيمة النفط الخام المصدر من البلد خلال الـ11 شهرا من 2019م بلغت 13 مليارا و4ر121 مليون دولار.

    AZERTAG.AZ :الإحصاء تكشف قيمة النفط الخام المصدر من أذربيجان خلال الـ11 شهرا من 2019م
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