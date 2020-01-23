المجلس التنفيذي لاتحاد جامعات العالم الإسلامي يعقد دورته الثالثة والعشرين في جامعة الشارقة

باكو، 23 يناير (أذرتاج).

يعقد المجلس التنفيذي لاتحاد جامعات العالم الإسلامي دورته الثالثة والعشرين في ضيافة جامعة الشارقة، بدولة الإمارات العربية المتحدة، يومي 2 و3 فبراير 2020.

وسيتم افتتاح هذه الدورة، بحضور الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، الأمين العام لاتحاد جامعات العالم الإسلامي، والدكتور أحمد بن سالم العامري، مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، رئيس الدورة السابعة للمؤتمر العام للاتحاد، رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد، ومديري وممثلي الجامعات الأعضاء في المجلس التنفيذي، حسبما أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن موقع الايسيسكو.

وسيناقش المجلس تقريراً للأمين العام للاتحاد، عن الأنشطة التي نفذتها الأمانة العامة للاتحاد بين دورتي المجلس الثانية والعشرين والثالثة والعشرين، والتقرير المالي للاتحاد لسنة 2018. كما سيناقش المجلس تقريراً للأمين العام حول وضعية الاتحاد وآفاقه المستقبلية.

وسيبت المجلس في عدد من طلبات انضمام عدد من الجامعات في دول العالم الإسلامي إلى الاتحاد.

ويذكر أن اتحاد جامعات العالم الإسلامي تأسس سنة 1987، في الرباط، ويعمل في إطار المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، ويضم في عضويته حتى الآن 347 جامعة ومعهداً عالياً.

وكانت الدورة الثالثة والعشرون للمجلس التنفيذي للاتحاد قد عقدت في مقر الإيسيسكو بمدينة الرباط، في ديسمبر 2018.