الإحصاء تكشف حجم وقيمة الغاز الطبيعي المصدر من أذربيجان خلال الـ11 شهرا من 2019م

باكو، 23 يناير، أذرتاج

تفيد معطيات شركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار وشركة التشغيل الدولية الأذربيجانية أن فترة يناير – نوفمبر العام الماضي شهدت تصدير 10 مليارات و5ر907 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي من البلد.

أفادت أذرتاج عن هيئة الإحصاء أن قيمة الغاز الطبيعي المصدر من البلد خلال الـ11 شهرا من 2019م بلغت مليارين و1ر316 مليون دولار.