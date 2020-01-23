أذربيجان تشارك في مهرجان السينما الدولي في صوفيا

صوفيا، 23 يناير، أذرتاج

أقامت السفارة الأذربيجانية في بلغاريا أمسية الفيلم الأذربيجاني في إطار مهرجان MENAR السينمائي في صوفيا بدعم من استوديو "أذربيجانفيلم" السينمائي باسم جعفر جبارلي عُرض في الأمسية فيلم "المدينة القديمة" الذي أنتجه استوديو "أذربيجانفيلم" السينمائي بدعم من وزارة الثقافة في جمهورية أذربيجان.

حضر الحفل نائب وزير النقل وتكنولوجيا المعلوماتية والاتصالات البلغاري أنجيل بوبوف ومدير المعهد الوطني للإحصاءات تسويتارسكي وكذلك الممثلين عن المنظمات الحكومية والاجتماعية الأخرى والسلطات المحلية والممثلين عن الوسائل الإعلامية إلى جانب جمعية الصداقة البلغارية الأذربيجانية "أصدقاء أذربيجان" وأعضاء الشتات الأذربيجاني.

أشادت سفيرة أذربيجان لدى بلغاريا نرجيز قربانوفا في كلمتها الملقاة في افتتاح الأمسية بنجاح بلادنا في هذا المهرجان منذ 4 سنوات متتالية. وقالت إن المهرجان المخصص للأفلام المنتجة في البلدان الإسلامية أساساً يوفر فرصة لمشاهدة الأفلام التي تعكس الأحداث والناس الذين يشكلون العالم المعاصر وأعربت عن ارتياحها لحقيقة أن أذربيجان جزء من هذه الرحلات السينمائية المثيرة.

هنأت السفيرة جميع عشاق السينما البلغاريين بمناسبة الذكرى 105 للسينما البلغارية هذا العام وتحدثت عن تاريخ السينما الأذربيجاني الذي عمره 122 عاماً. ووصفت المهرجان بأنه فرصة عظيمة للاحتفال بنجاحنا المشترك في صناعة السينما.

وثم قدمت في الأمسية معلومات عن فيلم "المدينة القديمة" الذي عرض في المهرجان ومخرجه إيلقار صافات مشيراً إلى أن الفيلم الذي في فن الدراما يمثل الحب المستحيل لشخصين مختلفين عن أترابهما. شددت الدبلوماسية على أن هذا الفيلم الذي يحكي عن قصة الحب الفتاة أرزو مع رافائيل الذي هو من القدامى المحاربين لحرب قاره باغ قد عرض في المهرجانات في الهند ومصر وإيستونيا وتركيا وحصل على جائزة من تصنيف "أفضل ممثلة" في مهرجان "بحيرة فان" السينمائي الدولي في تركيا.

بالإضافة إلى فيلم "المدينة القديمة"، تم عرض فيلم قصير "دان ييلي" للمخرج كمال ياشار وأثار اهتماماً كبيراً لدى المشاهدين.

في العام الماضي مثل بلدنا في المهرجان بالأفلام التالية: "الحديقة الحمراء" و"نغمات المدينة" و"حديقة الرمان" و "رجل يوم الأربعاء".

إقبال حاجييف

المراسل الخاص لوكالة أذرتاج

صوفيا