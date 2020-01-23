تقديم عروض المجموعات الربيعية والصيفية للمصممة الأذربيجانية في باريس

باريس، 23 يناير، أذرتاج

تم تقديم عروض مجموعة“Veni sicut Es” الربيعية والصيفية في إطار أسبوع الموضة “Haute Couture” fashion في دار Günel Couture للموضة.

أفادت أذرتاج أنه في العرض التقديمي المقام في فندق " Mandarin Oriental" الواقع في شارع Saint Honore شارك الممثلون عن العلامات التجارية المعروفة في العالم والشخصيات البارزة.

أثارت مجموعة التفصيل الربيعية والصيفية للفنانة والمصممة الأذربيجانية كونيل رستموفا اهتماماً خاصاً. أصبحت العروض في إطار أسبوع “Gyunel Couture” للموضة في باريس حدثاً تقليدياً. تعمل الرسامة والمصممة الأذربيجانية كونيل رستموفا في لندن والتي تستلهم من فننا وتاريخنا وثقافتنا وتحول لوحاتها إلى تصميمات للأزياء.

أثارت الأزياء مثل “Kurt’s love”و “Queen of Grunge” من مجموعاتها الجديدة انتباه عشاق الموضة. تفضل كونيل رستموفا في المجموعا اللون الأحمر الفاتح والأزرق السماوي والأبيض الفاتح والأخضر تباين النعناع مع قماش الحرير والستين. تزين الملابس في الشكل غير المتماثل بسلاسل حساسة وبلورات.

من الجدير بالذكر أن خريجة كلية لندن للموضة كونيل رستموفا إحدى أشهر مصممات الأزياء في أوروبا. عرضت مجموعاتها المرتبطة بالجذور الوطنية في العديد من معارض الأزياء في شتى أنحاء العالم.

شهلاء أغالاروفا

المراسلة الخاصة لأذرتاج

باريس