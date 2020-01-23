  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    إشهار موقع الويب لجهاز الهجرة الاذربيجاني

    ٢٣.٠١.٢٠٢٠ [٢٠:٢٥‎]

    باكو، 23 يناير، أذرتاج

    في 23 يناير، تم إشهار موقع الويب الجديد ( www.migrationto.az) لجهاز الهجرة الاذربيجاني.

    أفادت أذرتاج أنه حضر الممثلون عن مختلف الوكالات الحكومية والهيئات الدبلوماسية المعتمدة في أذربيجان والمنظمات غير الحكومية في الحدث.

    قالت مفتشة إدارة التعاون الدولي لجهاز الهجرة سيفنج مستييفا إن موقع الويب الجديد www.migrationto.az المعد في إطار مشروع "دعم تنفيذ شراكة إعادة التوطين مع أذربيجان" باشتراك المركز الدولي لتطوير سياسة الهجرة (MSIBM) يهدف إلى إعلام الأجانب القادمين إلى البلد والأشخاص عديمي الجنسية بالخدمات التي تقدمها الهيئات الحكومية ذات الصلة، بما في ذلك بالمعلومات عن الثقافة والتاريخ والتقاليد ومواقع السياحة في بلادنا، وكذلك ترويج إمكانات السياحة والاستثمار في أذربيجان. من المخطط توسيع الإمكانات اللغوية لموقع الويب الذي يعمل حاليًا بثلاث لغات (الأذربيجانية والروسية والإنجليزية).

    قدم رئيس سياسة الهجرة والدعم القانوني لجهاز الهجرة الحكومي واحد قهرمانوف معلومات عن موقع الويب الجديد. وقال إنه ليس للأجانب فقط، ولكن بعثات الدول الأجنبية في أذربيجان أيضا ستستفيد من صفحة واسعة النطاق.

    في نهاية الحدث، تم إطلاع الحضور على قانون الهجرة لجمهورية أذربيجان وعن التعديلات الأخيرة في التشريعات.

    ثم أجريت المناقشات.

    AZERTAG.AZ :إشهار موقع الويب لجهاز الهجرة الاذربيجاني
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٣.٠١.٢٠٢٠ [١٦:٤٠]
    83 أجنبيا يعيشون بصفة لاجئ في أذربيجان: بينهم مواطنو الدول العربية
    ١٧.٠١.٢٠٢٠ [١٨:٥‎٥‎]
    تسجيل زيادة ب7 % في طلبات الحصول على صفة اللاجئ في جهاز الهجرة الحكومية في العام الماضي
    ١٥‎.٠١.٢٠٢٠ [٢٠:٣٦]
    الهجرة: لاجئون أجانب مقيمون في أذربيجان سيحصلون على وثيقة سفر للاجئين
    ١٥‎.٠١.٢٠٢٠ [١٩:١٤]
    منح الجنسية الأذربيجانية الى 492 أجنبي في العام الماضي
    إشهار موقع الويب لجهاز الهجرة الاذربيجاني إشهار موقع الويب لجهاز الهجرة الاذربيجاني