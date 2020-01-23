إشهار موقع الويب لجهاز الهجرة الاذربيجاني

باكو، 23 يناير، أذرتاج

في 23 يناير، تم إشهار موقع الويب الجديد ( www.migrationto.az) لجهاز الهجرة الاذربيجاني.

أفادت أذرتاج أنه حضر الممثلون عن مختلف الوكالات الحكومية والهيئات الدبلوماسية المعتمدة في أذربيجان والمنظمات غير الحكومية في الحدث.

قالت مفتشة إدارة التعاون الدولي لجهاز الهجرة سيفنج مستييفا إن موقع الويب الجديد www.migrationto.az المعد في إطار مشروع "دعم تنفيذ شراكة إعادة التوطين مع أذربيجان" باشتراك المركز الدولي لتطوير سياسة الهجرة (MSIBM) يهدف إلى إعلام الأجانب القادمين إلى البلد والأشخاص عديمي الجنسية بالخدمات التي تقدمها الهيئات الحكومية ذات الصلة، بما في ذلك بالمعلومات عن الثقافة والتاريخ والتقاليد ومواقع السياحة في بلادنا، وكذلك ترويج إمكانات السياحة والاستثمار في أذربيجان. من المخطط توسيع الإمكانات اللغوية لموقع الويب الذي يعمل حاليًا بثلاث لغات (الأذربيجانية والروسية والإنجليزية).

قدم رئيس سياسة الهجرة والدعم القانوني لجهاز الهجرة الحكومي واحد قهرمانوف معلومات عن موقع الويب الجديد. وقال إنه ليس للأجانب فقط، ولكن بعثات الدول الأجنبية في أذربيجان أيضا ستستفيد من صفحة واسعة النطاق.

في نهاية الحدث، تم إطلاع الحضور على قانون الهجرة لجمهورية أذربيجان وعن التعديلات الأخيرة في التشريعات.

ثم أجريت المناقشات.