  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    أسعار النفط بالمصافق العالمية ترتفع من جديد

    ٢٤.٠١.٢٠٢٠ [١٢:٤٩]

    باكو، 24 يناير، أذرتاج

    سجلت أسعار النفط ارتفاعا من جديد بالمصافق العالمية.

    أفادت أذرتاج أن برميل البترول من نوع "برنت" يعرض بقيمة 22ر62 دولارا في مصفق انتركونتيننتال للعقود المستقبلية بلندن بعد ارتفاع مسجل قدر 18ر0 دولار فيما يباع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 75ر55 دولارا في بورصة "نايمكس" لتداول السلع بنيويورك بعد نمو سعره قدر 16ر0 دولار.

    AZERTAG.AZ :أسعار النفط بالمصافق العالمية ترتفع من جديد
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٤.٠١.٢٠٢٠ [١٩:١٩]
    كشف حجم الغاز الطبيعي المصدر من أذربيجان إلى جورجيا العام الماضي
    ٢٤.٠١.٢٠٢٠ [١٩:٠٢]
    انخفاض حجم النفط المنقول عبر خط باكو – نوفوروسيسك
    ٢٤.٠١.٢٠٢٠ [١٧:٠٨]
    كشف حجم الغاز الطبيعي المستخرج من حقول أذري وجيراق وجونشلي وشاه دنيز إلى الآن
    ٢٤.٠١.٢٠٢٠ [١٥‎:٢٨]
    كشف حجم الأموال الموجهة إلى قطاع النفط والغاز خلال 2019م
    أسعار النفط بالمصافق العالمية ترتفع من جديد