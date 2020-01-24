باكو، 24 يناير، أذرتاج سجلت أسعار النفط ارتفاعا من جديد بالمصافق العالمية. أفادت أذرتاج أن برميل البترول من نوع "برنت" يعرض بقيمة 22ر62 دولارا في مصفق انتركونتيننتال للعقود المستقبلية بلندن بعد ارتفاع مسجل قدر 18ر0 دولار فيما يباع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 75ر55 دولارا في بورصة "نايمكس" لتداول السلع بنيويورك بعد نمو سعره قدر 16ر0 دولار.

AZERTAG.AZ : أسعار النفط بالمصافق العالمية ترتفع من جديد

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