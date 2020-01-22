الرئيس إلهام علييف يلتقي بنظيرته السويسرية في دافوس

دافوس، 22 يناير، أذرتاج

التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في الثاني والعشرين من يناير اليوم في دافوس برئيسة الاتحاد السويسري السيدة سيمونيتتا مومماروغا.

أفادت أذرتاج أن اللقاء شهد بحث العلاقات الثنائية وتبادل الآراء حول خبرة أذربيجان خلال فترة رئاستها مجلس الامن الدولي مع التشديد على دور البلد في أمن طاقة أوروبا وأمن المنطقة عموما. كما تناول اللقاء العلاقات الاقتصادية بين أذربيجان وسويسرا مع التعبير عن الارتياح من تطور هذه العلاقات.

وطرحت مسألة التعاون في مجال الطاقة المتجددة في أذربيجان على بساط البحث خلال اللقاء أيضا. وقدم الرئيس إلهام علييف معلومات حول مشاريع الطاقة المتجددة المتحققة في البلد مع الإشارة إلى إمكانية الاستفادة من الطاقة المتجددة في المستقبل في مجالات السياحة والنقل والزراعة أيضا. تم التأكيد على أن أذربيجان فيها مستقبل واعد للطاقة المتجددة.