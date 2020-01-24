كشف حجم الأموال الموجهة إلى قطاع النفط والغاز خلال 2019م

باكو، 24 يناير، أذرتاج

وجهت 5 مليارات و5ر489 مليون مانات إلى قطاع النفط والغاز خلال عام 2019م المنصرم.

أفادت أذرتاج عن بيان هيئة الإحصاء أن قيمة المنتجات في قطاع النفط والغاز خلال العام بلغت 31 مليارا و2ر289 مليون مانات وازداد انتاج المنتجات في هذا القطاع من الصناعة بنسبة 2ر0 في المائة قياسا إلى العام السابق. وارتفعت القيمة المضافة المنتجة في القطاع المذكور بنسبة 4ر0 في المائة. وانتجت 9ر69 في المائة من المنتجات الصناعة في قطاع التعدين.

وجاء في البيان أن معدل أسعار منتجي السلع الصناعية خلال الشهر الماضي بلغ 1ر105 في المائة بما فيه 6ر106 في المائة في صناعة التعدين وذلك مقارنة بالشهر السابق.

وكان 1ر35 ألف شخص عاملا في قطاع النفط والغاز من الاقتصاد إلى أول ديسمبر وكان الراتب الاسمي في قطاع النفط والغاز خلال فترة يناير – نوفمبر 3059 مانات.