الرئيس إلهام علييف يبحث في دافوس مع شركة سويس ره مسائل التعاون لمزيد من تطوير سوق التأمين

دافوس، 23 يناير، أذرتاج

التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في الثالث والعشرين من يناير اليوم في دافوس برئيسة العلاقات العامة بشركة سويس ره فيرونيكا سكوتتي.

أفادت أذرتاج أن رئيسة العلاقات العامة بشركة سويس ره فيرونيكا سكوتتي شكرت للرئيس إلهام علييف على اللقاء مفيدة أن الإصلاحات المنفذة في البلد من جانب رئيس الدولة في السنوات الأخيرة أدت إلى تشكل إمكانات حسنة من اجل تطوير مجال التأمين وتحسينه في أذربيجان. وذكرت أن شركة سويس ره مستعدة للمشاركة في الإصلاحات التي تنفذها الرئيس إلهام علييف ولمساهمة في مزيد من تطوير سوق التأمين في أذربيجان.

وقالت فيرونيكا سكوتتي إن شركة سويس ره احدى الشركات العالمية الرائدة التي تخصصت أساسا في أحداث التأمين الظاهرة في الحالات الطارئة وإعادة تأمينها مقدمة معلومات حول مشاريع تنفذها الشركة التي تمثل عنها في مختلف البلدان.

وأكد رئيس الدولة انه من الواجب كفاءة تنظيم سوق التأمين خاصة نظام التأمين في مجال العقارات وتطويره.

وجرى في اللقاء تبادل الآراء حول التعاون مع مستثمرين أجانب بما فيه شركة سويس ره من شأنهم تسريع تطبيق التجربة الدولية في هذا المجال بأذربيجان.