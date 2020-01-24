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    تسليم "وثيقة السفر" للأشخاص الحاصلين على صفة اللاجئ في أذربيجان

    ٢٤.٠١.٢٠٢٠ [١٥‎:٥‎٩]

    باكو، 24 يناير، أذرتاج

    في 23 يناير، عقد جهاز الهجرة الحكومي حدثاً لمنح وثائق السفر للأشخاص الحاصلين على صفة اللاجئ في جمهورية أذربيجان.

    أفادت أذرتاج أنه حضر الممثلون عن مختلف الوكالات الحكومية والسلك الدبلوماسي المعتمد في أذربيجان والمنظمات غير الحكومية في هذا الحدث.

    تحدث رئيس جهاز الهجرة الحكومي وصال حسينوف في هذا الحدث عن أهمية وفوائد "وثيقة السفر" التي أعدها جهاز الهجرة الحكومي وتمنح للأشخاص الحاصلين على صفة اللاجئ في جمهورية أذربيجان وكذلك أعضاء عائلاتهم. وقال إن " وثيقة السفر" هي وثيقة تمنح الحق في تجاوز حدود جمهورية أذربيجان وفقاً لاتفاقية عام 1951 الخاصة بصفة اللاجئين.

    أشار رئيس الجهاز إلى أن وثيقة السفر المعدة وفقاً للمتطلبات والمعايير الدولية ستصدر لمدة خمس سنوات. بدأت اليوم عملية منح صفة اللاجئ لـ83 أجنبياً في البلاد بـتقديم "وثيقة السفر".

    أعرب رئيس منظمة الهجرة الدولية للأمم المتحدة في أذربيجان فلاديمير غيورغييف عن امتنانه لعمل جهاز الهجرة الحكومي على مبادرته، مؤكداً أن "وثيقة السفر" هي وثيقة مهمة تفي بالمعايير الدولية وتوفر التنمية الشخصية وحقوق متساوية للاجئين.

    أشار رئيس قسم الحقوق للمفوضية السامية لشئون اللاجئين للأمم المتحدة في أذربيجان أوكتافيان موهوريا إلى أن "وثيقة السفر" التي أصدرتها حكومة أذربيجان ستوفر فرصاً إضافية للاجئين وأن هذه المبادرة تمكن اللاجئين من السفر إلى الدول الخارجية ذهاباً وإياباً بسهولة.

    ثم قدمت "وثيقة السفر" للأشخاص الذين حصلوا على صفة اللاجئ في أذربيجان.

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    تسليم "وثيقة السفر" للأشخاص الحاصلين على صفة اللاجئ في أذربيجان تسليم "وثيقة السفر" للأشخاص الحاصلين على صفة اللاجئ في أذربيجان تسليم "وثيقة السفر" للأشخاص الحاصلين على صفة اللاجئ في أذربيجان تسليم "وثيقة السفر" للأشخاص الحاصلين على صفة اللاجئ في أذربيجان تسليم "وثيقة السفر" للأشخاص الحاصلين على صفة اللاجئ في أذربيجان تسليم "وثيقة السفر" للأشخاص الحاصلين على صفة اللاجئ في أذربيجان