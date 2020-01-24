الحكومة الجورجية خصصت 4.5 مليون لاري للجماعات الدينية في البلاد

تبليسي، 24 يناير، أذرتاج

في عام 2020، خصصت الحكومة الجورجية 4.5 مليون لاري (1.5 مليون دولار) للجماعات الدينية العاملة في البلاد.

أفادت أذرتاج أن هذه الأموال قد زضعت في ميزانية الدولة للعام الحالي.

قال شيخ إدارة المسلمين لجورجيا رامين إيجيدوف لـوكالة أذرتاج إن 3.5 مليون لاري من هذا المبلغ قد تم توزيعها بالفعل على الجماعات الدينية. تم تخصيص 2.2 مليون لاري (764 ألف دولار) للجالية المسلمة الجورجية هذا العام، كما كان في العام الماضي.

بحسب كلامه هذا المبلغ قليل جدا. في الوقت الذي يزداد فيه الطلب اليومي على المواد الغذائية وغيرها من السلع الاستهلاكية في البلاد، من الغريب أن يكسب رجال الدين العاملون في المساجد حوالي 300 لاري شهرياً.

وقال رامين إيجيدوف "لقد عبرنا عن احتجاجنا للحكومة. تريد إدارة المسلمين لجورجيا زيادة المخصصات بنسبة لا تقل عن 20 % وخاطبت وكالة الدولة للشئون الدينية في هذا الموضوع".

تجدر الإشارة إلى أن المبلغ المخصص من ميزانية الدولة الجورجية للجالية المسيحية الأرمنية في عام 2020 كانت 600 ألف لاري (209 ألف دولار)، وجماعة الروم الكاثوليك 400 ألف لاري (139 ألف دولار) والجالية اليهودية 300 ألف لاري (105 ألف دولار).

سيتم توزيع مليون لاري المتبقية على المجتمعات الدينية بحلول نهاية هذا العام.

من الجدير بالذكر أن عدد المسلمون يشكل حوالي 11% من سكان جورجيا.

خطائي عزيزوف

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