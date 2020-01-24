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    كشف حجم الغاز الطبيعي المستخرج من حقول أذري وجيراق وجونشلي وشاه دنيز إلى الآن

    ٢٤.٠١.٢٠٢٠ [١٧:٠٨]

    باكو، 24 يناير، أذرتاج

    استخرج حوالي 282 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى اول يناير العام الجاري منذ بدء تشغيل مجموعة حقول أذري – جيراق – جونشلي وشاه دنيز و165 مليار متر مكعب من الحجم المذكور من حصة اذري – جيراق – جونشلي و117 مليار متر مكعب منه من قسط شاه دنيز.

    أفادت أذرتاج عن تقرير خاص بالأعمال المنفذة خلال عام 2019م المنصرم صدر عن وزارة الطاقة أنّ 6ر35 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي منتجٌ في العام الماضي وذلك اكثر قدر 1ر5 مليارات متر مكعب او بنسبة 8ر16 في المائة من مؤشر عام 2018م السابق البالغ 5ر30 مليار متر مكعب.

    AZERTAG.AZ :كشف حجم الغاز الطبيعي المستخرج من حقول أذري وجيراق وجونشلي وشاه دنيز إلى الآن
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