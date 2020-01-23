دافوس، 23 يناير، أذرتاج

التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في دافوس برئيس شركة بروكتل اند جامبل لويك تاسيل.

أفادت أذرتاج أن لويك تاسيل رفع شكره للرئيس إلهام علييف على اللقاء مشيدا بالإصلاحات المنفذة في أذربيجان في السنوات الأخيرة خاصة زيادة النزاهة والمحاسبة في مجال الاعمال واسهام إيجابي اعطته الإصلاحاتُ في مجالي الضرائب والجمارك بيئةَ التنافس العامة. وقيل إن هذا عاملٌ مهم جدا لتنمية فعاليات شركة بروكتر اند جامبل أوروبا في البلد. وقال لويك تاسيل إن بيئة الاعمال الأذربيجانية اليوم تكوّن فرصة سانحة جدا لتوسيع جميع المستثمرين فعالياتهم في البلد متحدثا عن فعاليات الشركة التي يرأسها في مجال الاعمال والاجتماعية في البلد.

واكد الرئيس إلهام علييف على استمرار اتخاذ تدابير ترمي إلى مزيد من تحسين بيئة الاعمال للمستثمرين الأجانب في أذربيجان.

وقيل خلال المباحثة إن شركة بروكتر اند جامبل أوروبا تنوي توسيع فعالياتها نحو آسيا الوسطى والشرق الأقصى ومدينة باكو هي التي اختيرت كمركز إقليمي. وأكِّد على أن الإصلاحات التي ينفذها الرئيس إلهام علييف وبيئة الاعمال المهيأة في أذربيجان ستتيح فرصة ملائمة لتوسع الشركة نحو الشرق عبر مكتبها في البلد.