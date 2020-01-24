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    انخفاض حجم النفط المنقول عبر خط باكو – نوفوروسيسك

    ٢٤.٠١.٢٠٢٠ [١٩:٠٢]

    باكو، 24 يناير، أذرتاج

    انخفض حجم النفط المنقول عبر خط أنبوب النفط باكو – نوفوروسيسك الشمالي عام 2019م.

    أفادت أذرتاج عن تقرير خاص بالأعمال المنفذة خلال عام 2019م المنصرم صدر عن وزارة الطاقة أنّ 4ر824 مليون طن من النفط الخاص بشركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار نقل عبر خط باكو – نوفوروسيسك ولوحظ انخفاض اكثر من 473 ألف طن في الصادرات عبر هذا الخط قياسا إلى عام 2018م.

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