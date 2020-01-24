باكو، 24 يناير، أذرتاج صدرت أذربيجان إلى جورجيا العام الماضي اكثر من 4ر2 ملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي. أفادت أذرتاج عن تقرير خاص بالأعمال المنفذة خلال عام 2019م المنصرم صدر عن وزارة الطاقة أنّ مليارا و4ر176 مليون متر مكعب من الحجم المذكور نقل عبر خط أنبوب الغاز باكو – تبيليسي – أرضروم خط انابيب جنوب القوقاز ومليارا و7ر229 مليون متر مكعب منه عبر خط أنبوب الغاز قاضي محمد – قازاخ . وجاء في التقرير أن الصادرات عبر خطي أنبوب الغاز هذين ازداد إلى نحو 200 مليون متر مكعب قياسا إلى العام السابق.

AZERTAG.AZ : كشف حجم الغاز الطبيعي المصدر من أذربيجان إلى جورجيا العام الماضي

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