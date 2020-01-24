ليتوانيا ترفع رسوم تأشيرة فيزا

فيلنيوس، 24 يناير، أذرتاج

قررت الحكومة الليتوانية مضاعفة الرسوم القنصلية لشنغن وتأشيرات الفيزا الحالية.

أفادت أذرتاج أنه بموجب القرار الجديد ستتم زيادة رسوم تأشيرة الفيزا الليتوانية من 60 إلى 120 يورو. تهدف الزيادة في الرسوم إلى تقييم تكاليف أعمال التخليص. وقال البيان إن عملية منح التأشيرة ستستغرق من ساعتين إلى 3 ساعات. يقدر متوسط الأجور لساعة من عمل المسؤولين عن منح التأسيرة بحوالي 43 يورو.

قررت الحكومة الليتوانية أيضاً زيادة رسوم تأشيرة شنغن من 60 يورو إلى 80 يورو. بحسب وزارة الخارجية، فإن التغييرات في تشريع الاتحاد الأوروبي تطرح عن زيادة رسوم التأشيرة على مسؤولية الحكومة الليتوانية. وبالتالي، فإن رسوم تأشيرة شنغن للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6-12 سنة سترتفع إلى 35-40 يورو.

آسيمان أسيدوف

المراسل الخاص لوكالة أذرتاج

فيلنيوس