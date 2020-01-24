قوصار، 24 يناير (أذرتاج). انخفضت درجة الحرارة في قرية لازا في قوصار الى 17 درجة تحت الصفر. أفاد مراسل اذرتاج نقلا عن مركز الأرصاد المحلي ان محافظات قوبا وقوصار وخيزي تشهد تساقط الثلوج ابتداء من ليلة 23 يناير. وتتجاوز سماكة الثلوج في قرية لازا 15 سم. وبلغت سماكة الثلوج في قرية خيناليق 6 سم وفي قريز 7 سم لمحافظة قوبا وفي بلدة آلتي آغاج لمحافظة خيزي 2 سم.

AZERTAG.AZ : انخفاض درجة الحرارة الى 17 تحت الصفر في قرية لازا في قوصار شمال أذربيجان

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