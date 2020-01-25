أذربيجان تزيد من صادرات الغاز الطبيعي إلى تركيا

باكو، 25 يناير، أذرتاج

زادت أذربيجان العام الماضي من صادرات الغاز الطبيعي إلى تركيا إلى ما يقرب من ملياري متر مكعب.

أفادت أذرتاج عن تقرير خاص بالأعمال المنفذة خلال عام 2019م المنصرم صدر عن وزارة الطاقة أنّ 9 مليارات و4ر141 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي الأذربيجاني نقل عام 2019م عبر خط أنبوب الغاز باكو – تبيليسي – أرضروم خط أنبوب جنوب القوقاز ومن ضمنه مليارين و7ر783 مليون متر مكعب من خلال خط أنبوب الغاز العابر للأناضول تاناب وازداد صادرات الغاز الطبيعي إلى تركيا خلال العام المنصرم قدر مليار و934 مليون متر مكعب قياسا إلى العام السابق.

يذكر أن 7 مليارات و225 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي الأذربيجاني صدر إلى تركيا عام 2018م.