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    كشف حجم النفط المصدر عبر خط باكو – تبيليسي – جيهان العام الماضي

    ٢٥‎.٠١.٢٠٢٠ [١١:٤٦]

    باكو، 25 يناير، أذرتاج

    انخفض حجم النفط الأذربيجاني المنقول عبر خط أنبوب النفط باكو – تبيليسي – جيهان عام 2019م.

    أفادت أذرتاج عن تقرير خاص بالأعمال المنفذة خلال عام 2019م المنصرم صدر عن وزارة الطاقة أنّ خط باكو – تبيليسي – جيهان نقل من خلاله العام الماضي 26 مليونا و1ر660 ألف طن من النفط منها 26 مليونا و56 ألف طن من نفط مجموعة الشركات المشغلة و1ر604 ألف طن من نفط شركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار. وبالمقارنة بعام 2018م السابق انخفض حجم نفط المجموعة المنقول عبر الخط المذكور قدر مليون و1ر261 ألف طن بينما ازداد حجم نفط سوكار المنقول عبره قدر 1ر485 ألف طن.

    AZERTAG.AZ :كشف حجم النفط المصدر عبر خط باكو – تبيليسي – جيهان العام الماضي
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