كشف حجم النفط المصدر عبر خط باكو – سوبسا العام الماضي

باكو، 25 يناير، أذرتاج

نقل 3 ملايين و4ر750 ألف طن من النفط خلال العام الماضي عن طريق خط أنبوب النفط باكو – سوبسا الخط الغربي.

أفادت أذرتاج عن تقرير خاص بالأعمال المنفذة خلال عام 2019م المنصرم صدر عن وزارة الطاقة أنّ حجم النفط المنقول عبر خط باكو – سوبسا خلال العام كان يخص بمجموعة الشركات المشغلة وكان حجم النفط المنقول عبر الخط ثابتا قياسا إلى عام 2018م.