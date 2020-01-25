  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    كشف حجم النفط المصدر عبر خط باكو – سوبسا العام الماضي

    ٢٥‎.٠١.٢٠٢٠ [١٢:٠٨]

    باكو، 25 يناير، أذرتاج

    نقل 3 ملايين و4ر750 ألف طن من النفط خلال العام الماضي عن طريق خط أنبوب النفط باكو – سوبسا الخط الغربي.

    أفادت أذرتاج عن تقرير خاص بالأعمال المنفذة خلال عام 2019م المنصرم صدر عن وزارة الطاقة أنّ حجم النفط المنقول عبر خط باكو – سوبسا خلال العام كان يخص بمجموعة الشركات المشغلة وكان حجم النفط المنقول عبر الخط ثابتا قياسا إلى عام 2018م.

    AZERTAG.AZ :كشف حجم النفط المصدر عبر خط باكو – سوبسا العام الماضي
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٥‎.٠١.٢٠٢٠ [١٢:٥‎٩]
    أسعار النفط بالمصافق العالمية تنخفض من جديد
    ٢٥‎.٠١.٢٠٢٠ [١١:٤٦]
    كشف حجم النفط المصدر عبر خط باكو – تبيليسي – جيهان العام الماضي
    ٢٥‎.٠١.٢٠٢٠ [١١:٢٧]
    أذربيجان تزيد من صادرات الغاز الطبيعي إلى تركيا
    ٢٤.٠١.٢٠٢٠ [١٩:١٩]
    كشف حجم الغاز الطبيعي المصدر من أذربيجان إلى جورجيا العام الماضي
    كشف حجم النفط المصدر عبر خط باكو – سوبسا العام الماضي