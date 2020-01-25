وقوع اكثر من 30 هزات ارتدادية اثر زلزال معمورة العزيز بتركيا

إسطنبول، 25 يناير، أذرتاج

أدلت معهد قنديلي لرصد ودراسات الزلازل ببيان عقب زلزال مدمر وقع الليلة بمدينة معمورة العزيز / خربوط أو الإزغ / في تركيا.

أفادت أذرتاج أن المعهد يحتمل انكسار خط الزلزال البالغ طوله 40 كم.

وأوضح انه لا يستثني استمرار هزات أرضية خلال الأيام المقبلة مفيدا انه سجل اكثر من 30 هزات أرضية بقوة لا تقل عن 8ر4 درجات حسب مقياس ريختر حتى الان بعد الزلزال وأشار خاصة إلى أن المنطقة التي تقع فيها الهزات الارتدادية منطقة فاعلة زلزاليا.