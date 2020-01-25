باكو، 25 يناير، أذرتاج سجلت أسعار النفط انخفاضا من جديد بالمصافق العالمية. أفادت أذرتاج أن برميل البترول من نوع "برنت" يعرض بقيمة 69ر60 دولارا في مصفق انتركونتيننتال للعقود المستقبلية بلندن بعد انخفاض مسجل قدر 35ر1 دولار فيما يباع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 19ر54 دولارا في بورصة "نايمكس" لتداول السلع بنيويورك بعد نمو سعره قدر 40ر1 دولار.

AZERTAG.AZ : أسعار النفط بالمصافق العالمية تنخفض من جديد

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