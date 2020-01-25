ارتفاع مصابي زلزال ألازيغ في تركيا

أنقرة، 25 يناير، أذرتاج

تستمر اعمال البحث والإنقاذ عقب زلزال مدمر بلغت قوتها 8ر6 درجات حسب مقياس ريختر وقع الليلة بقضاء سيفريجه لولاية ألازيغ في تركيا حيث تعمل فرق وكالة إدارة الطوارئ افاد وقوات الوزارات معا بمنطقة منكوبة.

أفادت أذرتاج أن عدد المصابين يتجاوز عن 900 مصاب واحوال 14 منهم حرجة.

وقال مركز الطوارئ المؤسس من قبل الحكومة إن عدد الضحايا بلغ 19 شخصا. وظروف الطقس الباردة تزيد من صعوبات ومشقات الناس بالمنطقة.

يذكر أن عدد الهزات الارتدادية يبلغ 200 حادث.