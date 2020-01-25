السفارة: لا مواطن أذربيجان بين متضرري زلزال تركيا

باكو، 25 يناير، أذرتاج

أقامت سفارة أذربيجان في تركيا خطا ساخنا عقب زلزال ألازيغ ولم تتلق حتى الان مراجعة من بين مواطني أذربيجان المقيمين في البلد الشقيق.

أفادت أذرتاج عن بيان السفارة أنها تعمل وثيقا مع الجهات ذات الصلة في تركيا ولم تصل حتى الآن إلى معلومة تبين وجود مواطن أذربيجان بين المتضررين.

وقالت السفارة إن الخط الساخن تعمل حتى تتبين نتائج الزلزال بالكامل عبر الهاتف 00905526792565.

يذكر أن الزلزال المدمر الواقع في ولاية ألازيغ بتركيا اودى بحياة 20 شخصا وأدى إلى إصابة ما يزيد عن ألف شخص.