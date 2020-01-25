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    سياسة


    لجنة الانتخابات تكشف تعتمد على أكثر من 210 مراقب دولي

    ٢٥‎.٠١.٢٠٢٠ [١٣:٤٧]

    باكو، 25 يناير، أذرتاج

    قال روضت قاسموف إن لجنة الانتخابات المركزية اعتمدت إلى الآن على ما يزيد عن 210 مراقب دولي للانتخابات البرلمانية المبكرة المقرر تنظيمها في 9 فبراير شباط المقبل.

    أفادت أذرتاج عن نائب رئيس اللجنة المركزية قوله لصحفيين إن اللجنة تأمل في زيادة عدد المراقبين الدوليين حيث تقبل اللجنة عرائض إلى مدة أقصاها 10 أيام قبل يوم التصويت من اجل القيام بمراقبة على الانتخابات على جميع أراضي البلد وذلك اليوم هو اليوم الأخير للاعتماد على مراقبين دوليين.

    AZERTAG.AZ :لجنة الانتخابات تكشف تعتمد على أكثر من 210 مراقب دولي
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