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    سياسة


    الخارجية: أذربيجان مستعدة لتقديم كل المساعدات الى تركيا الشقيقة

    ٢٥‎.٠١.٢٠٢٠ [١٤:٤٨]

    باكو، 25 يناير (أذرتاج).

    أعربت وزارة الخارجية الأذربيجانية في تغريدة في حسابها في تويتر عن مواساتها لتركيا الشقيقة.

    أفادت وكالة أذرتاج ان الوزارة تعرب عن حزنها وتنقل أصدق مواساتها لأسر واقرباء القتلى جراء الزلزال المدمر في تركيا الشقيقة وسائلة الله تعالى الشفاء العاجل للجرحى. تشاطر أذربيجان حزن الشعب التركي الشقيق. أذربيجان دائما الى جانبه ومستعدة لتقديم كل المساعدات له.

    AZERTAG.AZ :الخارجية: أذربيجان مستعدة لتقديم كل المساعدات الى تركيا الشقيقة
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