  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    حجب موقع "فارس نيوز" الإيرانية في الانترنت بسبب العقوبات

    ٢٥‎.٠١.٢٠٢٠ [١٥‎:٠٨]

    طهران، 25 يناير (أذرتاج).

    أعلنت وكالة “فارس” الإيرانية للأنباء أمس السبت أن موقعها على شبكة الإنترنت حجب بأمر من وزارة المالية الأمريكية، بسبب العقوبات المفروضة على إيران.

    وأوضحت الوكالة أن مزوِّد خدمة الإنترنت الدولي أرسل لها رسالة بالبريد الإلكتروني تفيد بأن سبب الحظر جاء “بطلب من الهيئة الأمريكية لمراقبة الأصول الأجنبية (OFAC).

    يشار الى ان وكالة انباء "فارس نيوز" من وسائل الاعلام القريبة من الحرس الثوري الإيراني.

    رابل كتانوف

    المراسل الخاص لأذرتاج

    طهران

    AZERTAG.AZ :حجب موقع "فارس نيوز" الإيرانية في الانترنت بسبب العقوبات
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٥‎.٠١.٢٠٢٠ [١٣:٠٧]
    ارتفاع مصابي زلزال ألازيغ في تركيا
    ٢٥‎.٠١.٢٠٢٠ [١٢:٣٩]
    وقوع اكثر من 30 هزات ارتدادية اثر زلزال معمورة العزيز بتركيا
    ٢٤.٠١.٢٠٢٠ [٢٠:٠٧]
    توقيع اتفاقية بين الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي لتطوير ودعم المهارات المستقبلية لمليار شخص حول العالم
    ٢٤.٠١.٢٠٢٠ [١٩:٢٢]
    ليتوانيا ترفع رسوم تأشيرة فيزا
    حجب موقع "فارس نيوز" الإيرانية في الانترنت بسبب العقوبات