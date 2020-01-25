حجب موقع "فارس نيوز" الإيرانية في الانترنت بسبب العقوبات

طهران، 25 يناير (أذرتاج).

أعلنت وكالة “فارس” الإيرانية للأنباء أمس السبت أن موقعها على شبكة الإنترنت حجب بأمر من وزارة المالية الأمريكية، بسبب العقوبات المفروضة على إيران.

وأوضحت الوكالة أن مزوِّد خدمة الإنترنت الدولي أرسل لها رسالة بالبريد الإلكتروني تفيد بأن سبب الحظر جاء “بطلب من الهيئة الأمريكية لمراقبة الأصول الأجنبية (OFAC).

يشار الى ان وكالة انباء "فارس نيوز" من وسائل الاعلام القريبة من الحرس الثوري الإيراني.

رابل كتانوف

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طهران