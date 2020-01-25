باكو، 25 يناير (اذرتاج).

افتتح في 24 يناير في مركز حيدر علييف معرض الصور "تحبهم باكو وموسكو"/ ذلك في اطار مؤتمر "باكو-موسكو: حوار الحضارات".

أفادت وكالة أذرتاج ان المعرض أقيم بتنظيم من وزارة الثقافة الأذربيجانية ووكالة انباء أذربيجان الرسمية اذرتاج ووكالة الانباء الروسية تاس.

ألقى رئيس هيأة إدارة أذرتاج أصلان أصلانوف كلمة قال فيها ان اكثر من 60 صور فوتوغرافية التقطها مراسلون من اذرتاج بين المعروضات.

تعكس هذه الصور زعماء بلادنا وعلماء وممثلون ورياضيون وارباب الفن من بلادنا. ساهم هؤلاء الأشخاص في تعريف بلادهم في العالم. إنهم معروفون في روسيا وأذربيجان.

تحدث أصلانوف عن جيل جديد من الشباب الموهوبين والمتخصصين العاملين في البلد وخارجه الى جانب في روسيا. وأشار أصلانوف الى علاقات التعاون بين أذرتاج وتاس وتبادل الأخبار بينهما.

من جانبه قال المدير العام لوكالة تاس الروسية سيرغي ميخايلوف ان المعروضات هنا تعكس الحب المتبادل بين الشعبين الروسي والاذربيجاني. ان الصور تروي قصة اكثر من الكلمات.

بعد قص الشريط الرمزي تفقد الضيوف المعرض.

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بعد التعرف على المعرض أقيمت مأدبة مكرسة ليوبيل ميخائيل غوسمان النائب الأول للمدير العام لوكالة الانباء الروسية تاس.

تحدث وزير الثقافة الاذربيجاني ابولفس قارايف عن أهمية مؤتمر "باكو-موسكو: حوار الحضارات" واعرب عن شكره لقيادة أذربيجان على تنظيم هذا الحفل.

أبدى غوسمان امتنانه للمشاركين وقال انه يعد نفسه باكويا رغم اقامته في موسكو منذ ما يزيد عن 30 عاما ويزور باكو عدة مرات في السنة. لان باكو مدينة عزيزة اليه.