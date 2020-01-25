وزارة الخارجية تحذر المواطنين الأذربيجانيين من الوضع في الصين

باكو، 25 يناير، أذرتاج

حذرت وزارة خارجية جمهورية أذربيجان المواطنين من الوضع الحالي في الصين.

أفادت أذرتاج هذا استناداً إلى وزارة خارجية أذربيجان.

تشير التقارير إلى أنه في 19 ديسمبر تم اكتشاف نوع جديد من الفيروسات الخطيرة (فيروس كورونا 2019-nCoV) في مدينة ووهان الصينية وهناك زيادة في عدد الأشخاص المصابين بالفيروس.

تنص المعلومات الصادرة من اللجنة الوطنية الصينية للصحة على أنه في 24 يناير 2020 أصيب 830 شخصاً ومنهم 177 في حالة خطرة وتوفى 25 شخصاً. تم الإعلان عن الحجر الصحي لمنع انتشار الفيروس في مدينة ووهان الصينية.

لوضع الحد على مخاطر الأمراض التنفسية الحادة، توصي منظمة الصحة العالمية بما يلي:

- تجنب الاتصال الوثيق مع الأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي الحادة ؛

- غسل اليدين بعد الاتصال المباشر مع المرضى أو بيئتهم ؛

- تجنب الاتصال الوثيق مع الحيوانات الوحشية أو البهائم الحية أو الميتة ؛

- على المسافرين الذين يعانون من أعراض أمراض الجهاز التنفسي الحادة اتباع آداب السلوك عند السعال (الابتعاد على مسافة وتغطية الفم أثناء السعال وغسل اليدين) ؛

- لا تقلق بشأن الموقف الراهن ؛

- اتصل بالمؤسسة الطبية المناسبة في حال ملاحظة أي أعراض للمرض.

ننصح المواطنين الأذربيجانيين الذين يرغبون في زيارة الصين بالتوخي الحذر واتباع توصيات منظمة الصحة العالمية ومراعاة الوضع الحالي في البلاد.

يوصى بأن يتقدم مواطنو أذربيجان المقيمين بشكل دائم أو مؤقت في الصين بطلب إلى السلطات الصحية الصينية وسفارة البلاد في بكين للمساعدة في أي مشكلة قائمة وللمساعدة في أي مشكلة ناشئة.

يتم نشر عناوين جميع سفارات وقنصليات جمهورية أذربيجان في الخارج على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية (www.mfa.gov.az). يوصى المواطنين الأذربيجانيين المقيمين بشكل دائم أو مؤقت في الدول الأجنبية بالاتصال بالسفارات والقنصليات والتسجيل في الخدمات القنصلية لمساعدتهم في حالات الطوارئ وحالات الخطرة الأخرى.

سفارة جمهورية أذربيجان في جمهورية الصين الشعبية

العنوان: 100600 ، مجمع Qijayuan الدبلوماسي، فيلا B-3-3، بكين، الصين

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الفاكس: (+ 8610) 65 32 46 15

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وزارة خارجية جمهورية أذربيجان

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الفاكس: +994 (12) 596 90 01

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