أوزبكستان تعلن عام 2020 "عام تطوير العلوم والتعليم والاقتصاد الرقمي"

طشقند، 25 يناير، أذرتاج

وجه رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرزيوييف في 24 يناير رسالته السنوية إلى البرلمان. أفادت أذرتاج أن رئيس الجمهورية في رسالته السنوية إلى الهيئة التشريعية اختتم فعاليات عام 2019 وأعلن الاتجاهات الرئيسية لتطور الجمهورية في المستقبل القريب.

قال الرئيس الأوزبكي في كلمته إنه يعلن عام 2020 عام "تطوير العلوم والتعليم والاقتصاد الرقمي" لمواصلة الأعمال التي يدأوها في مجال تطوير العلوم والتعليم في البلاد.

وتحدث شوكت ميرزيوييف عن أهمية الاقتصاد الرقمي فقال إنه سيكون أولوية لمدة 5 سنوات القادمة. وقال رئيس الجمهورية أيضاً: "الاقتصاد الرقمي يمثل آلية فعالة لمكافحة الفساد الذي هو مشكلة خطيرة بالنسبة لي".

قال شوكت ميرزيوييف إنه تم استثمار 4.2 مليار دولار مباشرة في البلاد في عام 2019 وهذا ما يزيد بمقدار 3.1 مليار دولار عما كان عام 2018.

حضر الحفل سفير أذربيجان في أوزبكستان حسين غولييف أيضاً.

غولو كنكرلي

المراسل الخاص لوكالة أذرتاج

طشقند