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    سياسة


    الاحتفل بالذكرى الخمسين لمنظمة التعاون الإسلامي في نيويورك

    ٢٦.٠١.٢٠٢٠ [٢٠:٤٧]

    واشنطن، 26 يناير، أذرتاج

    استضاف فندق نيو ميلينيوم - هيلتون في نيويورك احتفالاً مكرساً للذكرى الخمسين لتأسيس منظمة المؤتمر الإسلامي (حالياً منظمة التعاون الإسلامي- OIC).

    أفادت أذرتاج أنه في هذا الحدث الاحتفالي الذي نظمته بعثة المراقبة الدائمة لمنظمة التعاون الإسلامي لدى الأمم المتحدة، شارك الممثلون عن عدد من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وغير الأعضاء فيها، فضلاً عن مختلف إدارات الأمانة العامة للأمم المتحدة وعدد من الوكالات ذات الصلة بالأمم المتحدة إلى جانب الممثلين عن المنظمات والوكالات الدولية الأخرى. وكان من بين المشاركين وزير الدولة للشؤون الخارجية في النرويج.

    رحب المراقب الدائم لمنظمة التعاون الإسلامي السفير الاذربيجاني أغشين مهدييف بالضيوف وأدلى ببيان موجز وأعرب عن امتنانه للضيوف على مشاركتهم وأبرز أهداف منظمة التعاون الإسلامي وأولوياتها.

    ثم أعطيت الكلمة لمندوب البلد الئي استضاف القمة الاسلامية الاخيرة سفير المملكة العربية السعودية في نيويورك ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي.

    أكد السفير عبد الله المعلمي أن منظمة التعاون الإسلامي تلعب دوراً مهماً في العلاقات الدولية وأن منظمة التعاون الإسلامي تدعم دائماً السلام والتضامن وتلتزم بالتعاليم السامية ومبادئ الإسلام وتعزز الحوار والتفاهم المتبادل بين الثقافات والأديان المختلفة. وقال عبد الله المعلمي إن أنشطة منظمة التعاون الإسلامي لا تشمل المسلمين فحسب، بل أيضاً ممثلي الأديان والثقافات الأخرى.

    مكتب واشنطن لوكالة أذرتاج

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    الاحتفل بالذكرى الخمسين لمنظمة التعاون الإسلامي في نيويورك الاحتفل بالذكرى الخمسين لمنظمة التعاون الإسلامي في نيويورك الاحتفل بالذكرى الخمسين لمنظمة التعاون الإسلامي في نيويورك الاحتفل بالذكرى الخمسين لمنظمة التعاون الإسلامي في نيويورك