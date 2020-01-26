الطلبة الأجانب تعرفوا على مجمع تكية "قاره باغلار"

كنكرلي، 26 يناير، أذرتاج

تعرف الطلبة الأجانب الذين يدرسون في جامعة نخجيوان الحكومية على مجمع تكية "قاره باغلار" في قرية قاره باغلار من مقاطعة كنكرلي.

يفيد مكتب ناخشيفان لوكالة أذرتاج نقلاً عن قسم التلفزيون والصحافة والعلاقات العامة في الجامعة نخجيوان أن الطلبة حصلوا على معلومات عن الأثر التاريخي القديم. وأُبلغوا أنه بموجب مرسوم رئيس المجلس الأعلى لجمهورية نخجيوان الذاتية الحكم في جمهورية اذربيجان "حول ترميم مجمع تكية قاره باغلار والتحقيق فيه" المؤرخ في 4 يوليو 2016، تم ترميم مجمع تكية "قاره باغلار" الذي يعد أحد الآثار النادرة للثقافة التركية الإسلامية انطلاقاً من الأسس العلمية والتاريخية.

أشير إلى أن مجمع "قاره باغلار" يتكون من المأذنة المزدوجة والقوس الرئيسي الذي يربط بينهما والحجرة والتكية. تعد تكية قاره باغلار من لآلي مدرسة نخجيوان المعمارية بمرور الوقت انهدمت قاعدة المجمع. تتكون تكية المبنى الاثري الذي له شكل البرج من مزيج اثني عشر نصف كرة. يبلغ قطر تكية قاره باغلار حوالي 10 أمتار وارتفاعه 16 متراً وله أربع أقواس رئيسية. كتب الجزء الأخير من الآية السادسة عشر من سورة المؤمنين للقرآن الكريم في بداية الأقواس الأربعة تم الحفاظ على المنظر التاريخي للمجمع.

أبلغ نائب رئيس الجامعة خيال جمالوف معلومات عن تاريخ وثقافة نخجيوان للطلبة الأجانب. وقال إن نخجيوان بمبانئها المعمارية التي تمثل التاريخ القديم هي مهد الإنسانية موطن الحضارة.

في نهاية الجولة، تم تقديم الشاي وتناول الطعام للطلاب الأجانب في مقهى "مكان المواعد". اشار الطالب البنجلاديشي تنوير رحمن والطالب النيجيري روتيمي أدينكونلي الى أنهما مرتحان جداً في نخجيوان. أعرب الطلبة عن امتنانهم للضيافة والأجواء التي تم توفيرها لهم.

أشارت عميدة شئون الطلبة الأجانب لجامعة جيران غولييفا إلى أن جامعة نخجيوان الحكومية تحافظ على ريادتها بين الجامعات الأذربيجانية كم حيث عدد الطلاب الأجانب. يرتبط هذا ارتباطاً مباشراً باعتناء بالغ للحكومة بالطلبة الأجانب في الجامعة. وأكدت أهمية هذه الرحلات لترويج تاريخنا.