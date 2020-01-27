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    الطاقة تكشف عن حجم الغاز الطبيعي الموجه للتصدير المستخرج من حقل شاه دنيز

    ٢٧.٠١.٢٠٢٠ [١٣:٤٣]

    باكو، 27 يناير، أذرتاج

    نقل 6ر77 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المستخرج إلى اول يناير العام الجاري منذ تشغيل حقل شاه دنيز للغاز والمكثفات الواقع في قطاع أذربيجان من بحر الخزر إلى التصدير.

    أفادت أذرتاج عن تقرير خاص بالأعمال المنفذة خلال عام 2019م المنصرم صدر عن وزارة الطاقة أنّ اكثر من 112 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي استخرج حتى الآن من حقل شاه دنيز وتبلغ قدرات استخراج الأجهزة الواقعة في حقل شاه دنيز حاليا 56 مليون متر مكعب معياري يوميا او 20 مليار متر مكعب سنويا.

    يذكر أن مساهمات مشروع شاه دنيز هي شركات بي بي 8ر28 في المائة وأذربيجان شاه دنيز 10 في المائة ومجموعة ابستريم 7ر6 في المائة وبتروناس 5ر15 في المائة ولوك أويل 10 في المائة ونيكو 10 في المائة وتباو التركية 19 في المائة.

    AZERTAG.AZ :الطاقة تكشف عن حجم الغاز الطبيعي الموجه للتصدير المستخرج من حقل شاه دنيز
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