الطاقة تكشف عن حجم النفط المكرر في أذربيجان العام الماضي

باكو، 27 يناير، أذرتاج

بلغ حجم النفط المكرر في البلد خلال عام 2019م الماضي 6 ملايين و192 ألف طن.

أفادت أذرتاج عن تقرير خاص بالأعمال المنفذة خلال عام 2019م المنصرم صدر عن وزارة الطاقة أنّ حجم النفط المكرر في البلد ازداد قدر 104 ألف طن عن مؤشر العام السابق.

يذكر أن مصفاة حيدر علييف التابعة لشركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار تخضع حاليا لأعمال التجديد ومن المخطط إنتاج وقود النزين والديزل وفقا لمعيار أورو 5 في أذربيجان ابتداء من عامي 2021-2022 نتيجة أعمال التحديث الجارية بجانب استكمال الأعمال الرامية إلى زيادة حجم الإنتاج إلى 5ر7 ملايين طن في الفترة 2024-2025م.

مصفاة حيدر علييف مجمع تكرير النفط الوحيد في المنطقة وتموّن القسم الرئيس من طلب الوقود والمحروقات في أذربيجان وتنتج المصفاة المنتجات البالغ عددها 15 من المنتجات النفطية.