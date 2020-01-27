الطاقة تكشف عن حجم الغاز الطبيعي المباع إلى الخارج العام الماضي

باكو، 27 يناير، أذرتاج

بلغ حجم الغاز الطبيعي الأذربيجاني المباع إلى الخارج عام 2019م الماضي 7ر11 مليار متر مكعب.

أفادت أذرتاج عن تقرير خاص بالأعمال المنفذة خلال عام 2019م المنصرم صدر عن وزارة الطاقة أنّ ذلك أكثر قدر 1ر2 ملياري متر مكعب أو بنسبة 2ر22 في المائة من مؤشر الغاز الطبيعي المصدر عام 2018م السابق.

يذكر أن حجم الغاز الطبيعي المصدر إلى تركيا زاد عن 1ر9 مليارات متر مكعب والى جورجيا أكثر من 4ر2 ملياري متر مكعب خلال العام المنصرم.