توقع استخراج 977ر0 مليون برميل من النفط من حقل مشغل منذ 1896م في أذربيجان الكشف عن توقعات أحجام استخراج النفط عن بعض حقول النفط الأذربيجانية لـ2020م

باكو، 27 يناير، أذرتاج

كشفت غرفة الحسابات عن توقعاتها لأحجام استخراج النفط عن بعض حقول أذربيجان لعام 2020م الحالي.

أفادت أذرتاج عن تعريق الغرفة على مشروع ميزانية صندوق النفط الحكومي لعام 2020م أنها تتوقع استخراج 284ر0 مليون برميل من حقل "قوم دنيز" / باهار / و69ر1 مليون برميل من حقل " بالاخاني" و528ر0 مليون برميل من مجموعة حقلي "زيغ – حوسان" و977ر0 مليون برميل من حقل "يناقدي" و05ر1 مليون برميل من حقل "كوروفداغ" و06ر1 مليون برميل من مجموعة حقلي "كورسنجي – قراباغلي" و18ر1 مليون برميل من حقل "سوراخاني" خلال عام 2020م.

يذكر أن حقل قوم دنيز / باهار / يقع على بعد 21 كم عن جنوب شرقي باكو وهو مشغل منذ عام 1955م.

ويقع حقل زيغ شمال شرقي باكو ومشغل منذ عام 1935م.

حقل حوسان واقع على بعد 20 كم عن شرق باكو وجنوب شبه جزيرة أبشرون ومشغل عام 1948م.

وشغل حقل بناقدي عام 1896م ويقع على بعد 9 كم شمال باكو.

ويقع حقل كوروفداغ على بعد 120 كم عن جنوب غربي باكو في منطقة كور الأدنى ذات النفط والغاز ومشغل منذ عام 1997م بعد أن وضع للخدمة عام 1955م عقب حفر بئر تنقيب ثانية بحجم الإنتاج 31 طنا.

وشغل حقلا كورسنجي وقراباغلي الواقعان على حوض كور البري منذ عامي 1962م و1960م على التوالي.

حقل سوراخاني واقع على بعد 16 كم عن شمالي شرقي باكو بالارتفاع البالغ 75 مترا عن مستوى بحر الخزر.