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    اقتصاد


    الواتساب ينهي دعمه لبعض الهواتف الذكية ابتداء من 1 فبراير

    ٢٧.٠١.٢٠٢٠ [١٦:١٥‎]

    باكو، 27 يناير (اذرتاج).

    سينهي الواتساب دعمه لبعض الهواتف الذكية وسيتوقف التطبيق بها نهائيًا ابتداء من الأول من فبراير لهذا العام.

    كما يظهر من موقع الواتساب الرسمي على شبكة الانترنت ان جميع أجهزة iPhone تعمل بنظام أقدم من 9iOS و نظام Android 2.3.7 واقدمه سوف يتوقف فيها الواتساب.

    سيعمل الواتساب في نظام Android 4.0.3 أو iOS 9 كذلك في نظام KaiOS 2.5.1.

    AZERTAG.AZ :الواتساب ينهي دعمه لبعض الهواتف الذكية ابتداء من 1 فبراير
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