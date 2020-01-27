لجنة الانتخابات تأخذ في طبع بطاقات الاقتراع للانتخابات البرلمانية المبكرة

باكو، 27 يناير، أذرتاج

أخذت لجنة الانتخابات المركزية في طبع بطاقات الاقتراع للانتخابات البرلمانية المبكرة المقرر تنظيمها في أذربيجان 9 فبراير شباط العام الجاري.

أفادت أذرتاج أن رئيس اللجنة مظاهر بناهوف برفقة أعضاء اللجنة زار مطبعة المجلس الوطني في السابع والعشرين من يناير اليوم وتفقدوا سير عملية طبع البطاقات والظروف المهيأة بها.

ثم أقام رئيس اللجنة بناهوف إحاطة صحفية حضرها جميع الأطراف المعنية والمنظمات الدولية وبعثات مراقبة الانتخابات ووسائل الإعلام الجماهيرية دون استثناء وقدم فيها معلومات مفصلة حول المشاريع المنفذة من اجل تنظيم الانتخابات حرا وعادلا وكذلك الأعمال الاستعدادية الأخيرة ورد على أسئلة صحفيين.

وأوضح بناهوف أن متطلبات نص وشكل وعدد وقواعد إعداد بطاقات الاقتراع للانتخابات البرلمانية المبكرة حددت وفقا لقرار اللجنة ومن المخطط طبع خمسة ملايين وثلاثمائة وسبع وثمانين ألفا وستمائة بطاقة / 5387600 / وستوزع البطاقات كلما تطبع على لجان الدوائر الانتخابية ومنها إلى لجان مراكز الاقتراع.

يذكر أن حماية عملية طبع بطاقات الاقتراع كلف بها جهاز الأمن الحكومي الخاص.