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    استكمال 91 في المائة من جميع أعمال مشروع خط أنبوب الغاز العابر للبحر الأدرياتيكي

    ٢٧.٠١.٢٠٢٠ [١٦:٣٨]

    باكو، 27 يناير، أذرتاج

    استكمل 91 في المائة من جميع أعمال الهندسة والتموين والإنشاء على مشروع خط أنبوب الغاز العابر للبحر الأدرياتيكي تاب الذي سينقل الغاز الطبيعي الأذربيجاني إلى أوروبا.

    أفادت أذرتاج عن شركة تاب أي جي مشغلة خط الأنبوب أن الخط على قيد الإنشاء حاليا حيث يتم يوميا تنظيف مئات متر من الأراضي وترتيب الأنابيب على طول الخط ولحامها وإنزالها في الخنادق وتسوية الغطاء الترابي عليها.

    يذكر أن سفينة كاستورو 6 التابعة لشركة سايبيم تبحر قريبا إلى منطقة سان فوكا الإيطالية ضمن مشروع إنشاء تاب لوضع الأنابيب في قاع البحر البالغ طوله 105 كم من البحر الأدرياتيكي لربط الخط بين إيطاليا وألبانيا.

    AZERTAG.AZ :استكمال 91 في المائة من جميع أعمال مشروع خط أنبوب الغاز العابر للبحر الأدرياتيكي
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