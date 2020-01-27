رئيس لجنة الانتخابات: نحرص على عدم وقوع أسماء الذين يسحبون ترشيحهم في بطاقة اقتراع

باكو، 27 يناير، أذرتاج

قال مظاهر بناهوف إن لجنة الانتخابات تتخذ خطوات ترمي إلى سحب أسماء مرشحين من بطاقة اقتراع في حال وقفهم تنافسهم في الانتخابات البرلمانية المبكرة حتى طبع بطاقات الاقتراع.

أفادت أذرتاج عن بناهوف رئيس اللجنة الانتخابات المركزية قوله لصحفيين إن اسم مرشح منسحب من التنافس في الانتخابات سيرسم خط على اسمه في بطاقة اقتراع في حال عدم إمكانية شطب اسمه من بطاقة الاقتراع مفيدا أن اللجنة تحرص على عدم وقوع أسماء اللذين يسحبون ترشيحهم في بطاقة اقتراع.

يذكر أن الانتخابات البرلمانية المبكرة تنظم في أذربيجان 9 فبراير شباط المقبل.