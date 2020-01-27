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    تخطيط لقاء بين وزيري الخارجية الأذربيجاني والأرميني في جنيف

    ٢٧.٠١.٢٠٢٠ [١٧:٢٣]

    باكو، 27 يناير، أذرتاج

    يخطط عقد لقاء بين وزيري الخارجية الأذربيجاني والارميني إلى نهاية الشهر الجاري.

    أفادت أذرتاج عن بيان الخارجية أن اللقاء المرتقب بين الوزيرين ائلمار محمدياروف وزهراب مناتساكانيان يخطط عقده في مدينة جنيف السويسرية فترة 29-30 يناير الحالي.

    وتجدر الإشارة إلى أن نزاع قراباغ الجبلي أحد أكبر نزاعات في التسعينيات اندلع بين جمهوريتي جنوب القوقاز أذربيجان وأرمينيا عام 1988م بسبب مطامع أرمينيا على أراضي أذربيجان. وما برحت أرمينيا تحتل منذ عام 1992م 20% من الأراضي الأذربيجانية التي تضم إقليم قراباغ الجبلي المتكون من 5 محافظات و7 محافظات أخرى غربي البلاد إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي أغدام وفضولي وخوجاوند وتارتار وأغجابدي وجورانبوي متسببة بتهجير أكثر من مليون أذري من أراضيهم ومدنهم وقراهم وبلداتهم فضلا عن مقتل عشرات آلاف الشخص. ورغم استمرار المحادثات بين البلدين منذ وقف إطلاق النار عام 1994م إلا أن عدم التزام أرمينيا بنظام وقف إطلاق النار وضربها بالمحادثات عرض الحائط واستمرارها اتخاذ موقف غير بناء وخرقها للهدنة بشكل شبه يومي كان سببًا رئيسيًا في اندلاع الاشتباكات أحيانا على الحدود بين الجانبين. وتجري محادثات السلام غير المثمرة حتى الآن تحت رعاية مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي بوساطة روسيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.

    AZERTAG.AZ :تخطيط لقاء بين وزيري الخارجية الأذربيجاني والأرميني في جنيف
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