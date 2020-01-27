الجمارك الإيرانية: تجري مباحثات مع أذربيجان على رقمنة إجراءات جمركية

طهران، 27 يناير، أذرتاج

قال مهدي مير اشرفي إن التبادل التجاري الخارجي الإيراني وصل إلى 72 مليار دولار رغم العقوبات الاقتصادية المفروضة من قبل الولايات المتحدة الامريكية كما أن إيران تواصل مشاريعها في ممر النقل الدولي الشمال الجنوب رغم العقوبات حيث أن إنشاء قسم رشت – أستارا من طريق السكك الحديدية الواصلة بين قزوين – رشت – أستارا الإيرانية – أستارا الأذربيجانية جار.

أفادت أذرتاج عن مير اشرفي رئيس الإدارة الإيرانية العامة للجمارك قوله إن مباحثات على رقمنة الإجراءات الجمركية جارية حاليا مع أذربيجان لتسجيل عمليات التوريد والتصدير والنقل العابر في جميع منافذ إيران الحدودية ضمن ممر النقل الدولي الشمال الجنوب الكترونيا من اجل تسهيل الإجراءات الجمركية ورفع ضياع الوقت. وأضاف أن روسيا والهند ستنضمان إلى هذا المشروع في المستقبل.

رابل كتانوف مراسل أذرتاج الخاص، طهران