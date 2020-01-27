باكو، 27 يناير، أذرتاج قالت هيئة الجمارك إن حجم واردات المنتجات الصيدلانية خلال العام الماضي بلغ 5ر16 ألف طن. أفادت أذرتاج عن بيان الجمارك أن قيمة المنتجات الصيدلية المستوردة إلى البلد خلال 2019م المنصرم بلغت 5ر296 مليون دولار. يذكر أن حجم المنتجات الصيدلانية المستوردة إلى البلد خلال 2018م السابق بلغ 9ر16 ألف طن بقيمة 2ر290 مليون دولار.

AZERTAG.AZ : انخفاض حجم الواردات من المنتجات الصيدلانية في العام الماضي

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