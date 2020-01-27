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    ارتفاع حجم المنتجات المستوردة من اللدائن ومصنوعاتها

    ٢٧.٠١.٢٠٢٠ [١٨:١٨]

    باكو، 27 يناير، أذرتاج

    كشف جهاز الجمارك عن حجم وقيمة المنتجات المستوردة من اللدائن ومصنوعاتها من البلد خلال عام 2019م المنصرم.

    أفادت أذرتاج عن بيان الجمارك أن حجم الواردات من اللدائن ومنتجاتها خلال الفترة الذكورة بلغ 4ر226 ألف طن.

    وأشار الجمارك في البيان إلى أن قيمة اللدائن ومنتجاتها المستوردة خلال الفترة المشار إليها بلغت 9ر403 مليون دولار.

    يذكر أن البلد استورد خلال عام 2018م 2ر194 ألف طن من اللدائن ومنتجاتها بقيمة 368 مليون دولار.

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