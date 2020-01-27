  • الرئيسية
    • / أقاليم

    أقاليم


    الرئيس إلهام علييف يخصص أموالا للإصلاح الشامل للطرق البرية في ضواحي مدينة سومغايت

    ٢٧.٠١.٢٠٢٠ [١٨:٤٤]

    باكو، 27 يناير، أذرتاج

    وقع الرئيس إلهام علييف في السابع والعشرين من يناير اليوم على مرسوم "في التدابير الرامية إلى الإصلاح الشامل للطرق البرية بقصبات مدينة سومغايت والمناطق السكنية الجديدة بها".

    أفادت أذرتاج أن المرسوم ينص على تخصيص 4ر6 ملايين مانات من صندوق الرئيس الاحتياطي المنصوص عليه في ميزانية الدولة لعام 2020م بغية الإصلاح الشامل للطرق البرية بقصبات مدينة سومغايت والمناطق السكنية الجديدة بها.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يخصص أموالا للإصلاح الشامل للطرق البرية في ضواحي مدينة سومغايت
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٦.٠١.٢٠٢٠ [٢٠:٥‎٠]
    الطلبة الأجانب تعرفوا على مجمع تكية "قاره باغلار"
    ٢٤.٠١.٢٠٢٠ [٢٠:٣٧]
    انخفاض درجة الحرارة الى 17 تحت الصفر في قرية لازا في قوصار شمال أذربيجان
    ٢٠.٠١.٢٠٢٠ [١٦:١٧]
    التشين غولييف: تجرى مناقشة مسألة نقاط التفتيش الجديدة على حدود الدولة مع إيران
    ٢٠.٠١.٢٠٢٠ [١٦:١٦]
    قاسم رضائي: ننوي تطوير علاقاتنا مع الزملاء الأذربيجانيين
    يخطط لقاء ثلاثي بين حرسي الحدود الإيراني والأذربيجاني وقوات الدرك التركي
    الرئيس إلهام علييف يخصص أموالا للإصلاح الشامل للطرق البرية في ضواحي مدينة سومغايت