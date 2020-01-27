الرئيس إلهام علييف يخصص أموالا للإصلاح الشامل للطرق البرية في ضواحي مدينة سومغايت

باكو، 27 يناير، أذرتاج

وقع الرئيس إلهام علييف في السابع والعشرين من يناير اليوم على مرسوم "في التدابير الرامية إلى الإصلاح الشامل للطرق البرية بقصبات مدينة سومغايت والمناطق السكنية الجديدة بها".

أفادت أذرتاج أن المرسوم ينص على تخصيص 4ر6 ملايين مانات من صندوق الرئيس الاحتياطي المنصوص عليه في ميزانية الدولة لعام 2020م بغية الإصلاح الشامل للطرق البرية بقصبات مدينة سومغايت والمناطق السكنية الجديدة بها.