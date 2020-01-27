انخفاض حجم الواردات من منتجات المعادن الحديدية

باكو، 27 يناير، أذرتاج

كشف جهاز الجمارك عن حجم وقيمة المنتجات المستوردة من المعادن الحديدية ومصنوعاتها إلى البلد خلال عام 2019م الماضي.

أفادت أذرتاج عن بيان الجمارك أن حجم الواردات من المعادن الحديدية ومصنوعاتها خلال الفترة الذكورة بلغ 7ر892 ألف طن.

وأشار الجمارك في البيان إلى أن قيمة المعادن الحديدية ومصنوعاتها المستوردة خلال الفترة المشار إليها زادت عن مليار دولار.

يذكر أن البلد استورد خلال 2018م 2ر918 ألف طن من المعادن الحديدية ومصنوعاتها بقيمة 2ر1 مليار دولار.